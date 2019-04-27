Макколлум: скоро у Дюранта будет своя команда

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум ответил на сообщение болельщика в «Твиттере», который выразил мнение, что форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту нужна своя команда.

«У него скоро будет своя команда», — написал Макколлум.

Ожидается, что предстоящим летом Дюрант выйдет на рынок свободных агентов и заключит долгосрочное соглашение с «Уорриорз» или другим клубом НБА. По информации СМИ, звёздный форвард склоняется к варианту с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, летом 2018 года Си Джей критиковал Кевина и центрового Демаркуса Казинса за переход в клуб из Окленда.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кевин набирает 35,0 очка, собирает 5,3 подбора, отдаёт 5,3 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота за 36,3 минуты в среднем за игру.