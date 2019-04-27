Керр: Дюрант — совершенное оружие, против него невозможно защищаться

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал игру форварда команды Кевина Дюранта в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (129:110, 4-2).

«Это было одно из величайших выступлений, которые я когда-либо видел. Он принёс нам победу в последних матчах серии с «Клипперс». Кевин — совершенное оружие, поскольку против него невозможно защищаться. Не имеет значения, что делает соперник, он всё равно совершит хороший бросок. Дюрант знал, что мы сильно в нём нуждаемся. Он взял игру в свои руки в первой половине и задал отличный тон», — приводит слова Керра ESPN.

В шестом матче с «Клипперс» Дюрант за 42 минуты набрал 50 очков, собрал 6 подборов, отдал 5 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 15 бросков с игры из 26, включая 6 трёхочковых из 14. Со штрафной линии 30-летний баскетболист набрал 14 очков, совершив 15 попыток.