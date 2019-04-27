Риверс: за 20 лет работы никогда не гордился своей командой больше, чем сейчас

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс после вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации отдал должное игрокам команды. В первом раунде калифорнийцы в шести матчах уступили «Голден Стэйт Уорриорз».

«За 20 лет работы главным тренером никогда не гордился своей командой больше, чем сейчас. У меня никогда не было такой команды. По утрам я хочу как можно скорее сесть в машину и добраться до тренировочного комплекса просто потому, что мне нравится быть рядом с этими игроками. Было приятно их тренировать», — приводит слова Риверса ESPN.

«Клипперс» завершили регулярный чемпионат сезона-2018/19 на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах клуб из Лос-Анджелеса одержал 48 побед и потерпел 34 поражения.