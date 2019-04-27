Плаза: Карасёв готов на 30–40 процентов

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата с «Астаной» (103:95), отдельно рассказав о готовности лидера коллектива Сергея Карасёва, который ранее пропустил из-за травмы значительный отрезок.

«Нам нужно было финишировать так. Наш сезон был очень тяжёлым, мы начали сезон с разгрома на выезде от «Локомотива», нас преследовали травмы и дисквалификации, из-за травм на тренировках у нас не было по пять-шесть игроков. Могли бы мы ожидать другого финала регулярного сезона? Мы начали очень хорошо, но играли против команды, которая сейчас в огне. Когда ты обыгрываешь УНИКС на выезде, который борется за первое место, это означает, что ты в огне. У них отличный состав, там все представляют опасность, все могут обыграть, все могут бросить. Мы сегодня оказались лучше, но никто не ожидал легкой концовки этого матча.



Карасёв? Он начал работать только на этой неделе. Он и так сыграл больше, чем мы ожидали. Но он заслужил каждую секунду, которую он провёл на паркете. Конечно, он не в лучшей форме сейчас, готов на 30–40 процентов, но даже в таком состоянии он добавил нам уверенности, он попал важный бросок, он взял несколько важнейших подборов. Он не просто отбывал номер на паркете. Он заслужил это место своей работой на тренировках», — передаёт слова Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.