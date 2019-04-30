Карри должны были удалить в 1-м матче с «Рокетс» до его ключевого трёхочкового

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала отчёт о последних двух минутах первого матча серии второго раунда плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Окленде и завершилась со счётом 104:100 в пользу хозяев.

Лига сообщила, что рефери ошибочно не дали фол разыгрывающему «Голден Стэйт» Стивену Карри в моменте, когда защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден бросал из-за дуги за 1:10 до финальной сирены при счёте 100:95 в пользу калифорнийцев. Судьи тогда зафиксировали заступ за боковую линию у лидера «Рокетс», но до этого Карри нарушил правила. У звёздного разыгрывающего «Уорриорз» на тот момент было пять фолов. Если бы рефери заметили нарушение, он был бы вынужден покинуть площадку до конца матча и не смог бы забить ключевой трёхочковый за 24 секунды до финальной сирены, который сделал счёт 103:98 в пользу его команды.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

В отчёте говорится, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не нарушил правила в моменте с броском Хардена из-за дуги за 10 секунд до конца заключительной четверти при счёте 103:100 в пользу клуба из Окленда.

После промаха мяч подобрал разыгрывающий Крис Пол и отдал передачу на защитника Эрика Гордона, который совершил обманное движение и готовился атаковать кольцо. Рефери зафиксировали у Гордона заступ за боковую линию, но до этого не заметили нарушение правил со стороны Карри. Этот фол тоже должен был стать шестым для разыгрывающего «Уорриорз». Пола тогда сильно возмутило решение судьи. Он получил второй технический и был удалён с паркета.

Видео доступно на канале Bleacher Report в YouTube.

Ещё одна ошибка рефери — оставшаяся без внимания пробежка защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона за 51 секунду до финальной сирены. Томпсон бросил мяч в кольцо, но промахнулся. Подбор совершили игроки «Хьюстона», поэтому эпизод не повлиял на результат встречи.