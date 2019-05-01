Лиллард: игроки «Портленда» слишком много говорили в матче с «Денвером»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что излишняя эмоциональность игроков команды стала одной из причин неудачи в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».



«Мне кажется, мы слишком много разговаривали с судьями. Больше, чем было необходимо. Когда желание победить зашкаливает, то хочется высказать свои претензии. Но стоило себя сдерживать.



Игра была очень напряжённой, и мы особенно остро реагировали на свои фолы. Но никто не получил технический, поскольку обошлось без оскорблений», – приводит слова Лилларда ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 113:121. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-1.

«Денвер» обыграл «Портленд» и повёл в серии, несмотря на 39 очков Лилларда