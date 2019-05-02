Монти Уильямс близок к назначению на пост главного тренера «Финикса»

Руководство «Финикс Санз» готово сделать Монти Уильямса новым главным тренером команды, сообщает журналист New York Times Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».

Клуб из штата Аризона ждёт ответа от Уильямса, который пока не определился, где хочет продолжить карьеру. Сейчас 47-летний специалист работает помощником Бретта Брауна в тренерском штабе «Филадельфии Сиксерс».

Ранее Монти провёл несколько встреч с представителями «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийский клуб тоже находится в поисках нового наставника, но пока не делал конкретных предложений Уильямсу.

«Финикс» завершил минувший регулярный чемпионат на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Аризонская команда одержала 19 побед в 82 матчах.