Эффектные проходы Йокича и Маррея — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли эффектные проходы игроков «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Джамала Маррея, блок-шот центрового «Наггетс» Мэйсона Пламли, роскошная передача Йокича и сокрушительный данк защитника «Денвера» Малика Бисли.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» сравнял счёт в серии с «Наггетс», одержав выездную победу во втором матче — 97:90. Третья игра состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 4 мая и начнётся в 5:30 мск.

Победитель серии «Денвер» — «Портленд» в финале Западной конференции встретится с «Хьюстон Рокетс» или «Голден Стэйт Уорриорз» (0-2).