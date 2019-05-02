Макхэйл: «Портленд» или «Денвер» станет следующей «вечной династией» после «ГС»

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл считает, что у «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс» есть потенциал стать следующими династиями в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я уже был связан с династиями, которые тогда называли вечными. «Голден Стэйт Уорриорз» сейчас находится на конечном этапе своего доминирования. Возникает вопрос: кто будет следующим? Мне кажется, стоит обратить внимание на «Денвер» и «Портленд».

Смотрю на противостояние этих двух команд в полуфинале Западной конференции как на борьбу за право называться следующей «вечной династией», которая будет доминировать в лиге в течение следующих четырёх-пяти лет», — приводит слова Макхэйла The Denver Post.

В первых двух матчах серии «Наггетс» — «Трэйл Блэйзерс» каждой команде удалось записать в актив по одной победе. Следующая игра состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 4 мая и начнётся в 5:30 мск.