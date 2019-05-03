Сиакам умышленной подножкой сбил с ног Эмбиида

Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам получил неспортивный фол за умышленную подножку центровому «Филадельфия Сиксерс» Джоэлу Эмбииду в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА. Попытавшись пойти в проход, Сиакам оказался на паркете после того, как Эмбиид не дал ему выполнить бросок из-под кольца. Затем форвард «Торонто», лёжа, вытянул ногу на пути движения оппонента, в результате чего тот зацепился за преграду и упал. Джоэл спокойно отреагировал на инцидент и, поднявшись, ушёл в другую сторону.



Встреча завершилась выездным поражением «Торонто» со счётом 95:116. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед 1-2.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.