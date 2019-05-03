Нёрс: «Филадельфия» переиграла «Торонто» по всем статьям

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс признал, что неудача команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфия Сиксерс» была абсолютно заслуженной.



«Думаю, что «Филадельфия» переиграла нас по всем статьям. Мы уступили в силовой борьбе, были менее энергичны, оказались хуже в резкости, борьбе за подборы, движении мяча – то есть практически во всём. И это продолжалось на протяжении всего матча. Я уже давно не видел команду такой беспомощной.



Первое, в чём мы должны прибавить – это самоотдача. Кроме того, необходимо намного усилить давление в обороне. Без этого даже отличные действия в нападении не будут иметь значения», – приводит слова Нёрса ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Торонто» со счётом 95:116. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед 1-2.

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