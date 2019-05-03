Сиакам: поставил подножку Эмбииду в сердцах, не хотел его травмировать

Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам не стал отрицать, что умышленно поставил подножку центровому «Филадельфия Сиксерс» Джоэлу Эмбииду в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА, и объяснил свои действия.



«Сожалею о своём поступке. Поставил подножку Эмбииду в сердцах, поскольку был разочарован тем, что судьи не зафиксировали фол с его стороны на мне во время прохода. Но я не хотел нанести Джоэлу травму. У меня нет к нему личной неприязни», – приводит слова Сиакама TSN.



Встреча завершилась выездным поражением «Торонто» со счётом 95:116. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед 1-2.



Сиакам и Эмбиид являются соотечественниками и единственными камерунцами, выступающим в НБА сейчас.

Сиакам умышленной подножкой сбил с ног Эмбиида