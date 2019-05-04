Джеймс и его агент не просили «Лейкерс» назначать Лю главным тренером

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его агент Рич Пол не давали никаких советов боссам клуба относительно назначения нового главного тренера, сообщает журналист The Athletic Джо Вардон на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что в ближайшее время «Лейкерс» возглавит бывший игрок команды Тайрон Лю, который тренировал Джеймса в «Кливленд Кавальерс». В 2016 году им вместе удалось завоевать первый в истории клуба из Огайо чемпионский титул НБА.

В последние несколько недель Леброн и Тайрон провели несколько встреч. Звёздный форвард будет рад, если воссоединится с бывшим наставником в калифорнийском клубе, но он не просил руководство делать выбор в пользу Лю.

Напомним, в апреле «Лос-Анджелес» покинули президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и главный тренер Люк Уолтон, который позже возглавил «Сакраменто Кингз».