Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2
Баскетбол / НБА

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и победил со счётом 126:121 ОТ (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9).

Календарь плей-офф НБА

41 очко в составе победителей набрал Джеймс Харден. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 46 очков. Трипл-даблом отметился форвард гостей Дрэймонд Грин (19 очков, 11 подборов, 10 передач).

Таким образом, «Хьюстон» сократил отставание в полуфинальной серии — 1-2. Четвёртая встреча команд состоится 7 мая мск и пройдёт также в Хьюстоне.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
05 мая 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
126 : 121
ОТ (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Хьюстон Рокетс: Харден - 41, Гордон - 30, Пол - 14, Капела - 13, Шамперт - 10, Риверс - 8, Такер - 7, Илариу - 3, Хаус, Кларк, Грин, Фарид, Хартенштайн
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 46, Грин - 19, Карри - 17, Игуодала - 16, Томпсон - 16, Ливингстон - 3, Луни - 2, Маккинни - 2, Белл, Кук, Эванс, Богут, Йеребко
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент