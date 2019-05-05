«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и победил со счётом 126:121 ОТ (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9).

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41 очко в составе победителей набрал Джеймс Харден. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 46 очков. Трипл-даблом отметился форвард гостей Дрэймонд Грин (19 очков, 11 подборов, 10 передач).

Таким образом, «Хьюстон» сократил отставание в полуфинальной серии — 1-2. Четвёртая встреча команд состоится 7 мая мск и пройдёт также в Хьюстоне.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.