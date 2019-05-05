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Капела роскошным блок-шотом двумя руками не дал Игуодале исполнить данк

Капела роскошным блок-шотом двумя руками не дал Игуодале исполнить данк
Баскетбол / НБА

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела стал автором одного из самых зрелищных моментов третьего матча второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Во время быстрой контратаки соперника он вышел на подстраховку под кольцо и двумя руками эффектно заблокировал попытку лёгкого форварда «Голден Стэйт» Андре Игуодалы исполнить данк. После этого мяч отскочил в поле, где после упорной борьбы вылетел за пределы площадки от игроков «Уорриорз».

Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» в овертайме со счётом 126:121. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед — 1-2. Капела в этом матче набрал 13 очков, совершил 11 подборов, отдал передачу, сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот за 35 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2
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