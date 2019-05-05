Дюрант вышел на 7-е место по количеству точных трёхочковых в плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, реализовав 6 трёхочковых в третьем матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 297 (2,2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Коби Брайанта и вышел на 7-е место по этому показателю в истории лиги.



Теперь ближайшим к 30-летнему Дюрэнту является Реджи Миллер (320 дальних попаданий в плей-офф), а его опережают также Ману Джинобили (324), Клэй Томпсон (326), Леброн Джеймс (370), Рэй Аллен (385) и Стивен Карри (410).



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» в овертайме со счётом 121:126. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Дюрант в этом матче набрал 46 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 передач за 50 минут.

Дюрант вошёл в топ-10 по результативности в плей-офф НБА, вытеснив оттуда Уэйда