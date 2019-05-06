Йокич – второй игрок в истории НБА, оформивший 4 трипл-дабла в дебютном плей-офф

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 21 очко, совершил 12 подборов и отдал 11 передач в четвёртом матче серии второго раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс», оформив четвёртый трипл-дабл в текущем плей-офф НБА. Таким образом, он стал лишь вторым игроком в истории лиги, записавшим в актив как минимум 4 трипл-дабла в дебютном плей-офф.



Ранее подобное удавалось только Мэджику Джонсону, записавшему в актив 5 трипл-даблов в своём первом плей-офф.



Кроме Йокича и Джонсона не менее 4 трипл-даблов в одном плей-офф оформляли только Уилт Чемберлен, Оскар Робертсон, Джейсон Кидд, Рэджон Рондо и Леброн Джеймс.



Встреча завершилась выездной победой «Денвера» 116:112. После неё счёт в серии стал равным 2-2. Йокич в этой игре также сделал 2 перехвата за 39 минут.

Йокич вышел на 2-е место по количеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых