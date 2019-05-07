К. Томпсон предпочитает «Клипперс», а не «Лейкерс», приоритет — «Голден Стэйт»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о планах защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона на предстоящее межсезонье. 1 июля 29-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

«Если «Голден Стэйт» предложит Томпсону максимальный контракт на 5 лет и сумму $ 190 млн, то уже 1 июля стороны заключат сделку. Если же предложение клуба будет хуже, будьте готовы, что Клэй выйдет на рынок свободных агентов. В таком случае стоит следить за «Клипперс», а не «Лейкерс», — приводит слова Войнаровски Bleacher Report со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

В этом плей-офф Томпсон набирает 16,5 очка, собирает 4,1 подбора, отдаёт 1,7 передачи, а также совершает 1,3 перехвата и 0,8 блок-шота за 38,1 минуты в среднем за игру.