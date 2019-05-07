Харден: девиз «Хьюстона» — продолжать сражаться

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден дал комментарий после победы в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:108, 2-2).

«Наш девиз — продолжать сражаться. Не нужно смотреть, насколько сильны наши соперники. Нужно продолжать сражаться на обеих половинах площадки, быть нацеленными на атаку, действовать агрессивно», — сказал Харден в эфире телеканала TNT.

Джеймс завершил встречу с 38 очками, 10 подборами, 4 результативными передачами и 2 блок-шотами. 29-летний баскетболист реализовал 13 бросков с игры из 29, включая 6 трёхочковых из 17. Со штрафной линии он набрал 6 очков, совершив 8 попыток.

Пятую игру «Рокетс» и «Уорриорз» проведут в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 9 мая, начало — в 5:30 мск.