Трёхочковый с фолом в исполнении Хардена — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Милуоки Бакс» Пэта Коннотона и Янниса Адетокунбо, перехват разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, баззер-битер форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы, а также трёхочковое попадание с фолом в исполнении лидера «Рокетс» Джеймса Хардена.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Хьюстон» сравнял счёт в серии с «Голден Стэйт», одержав победу на своём паркете в четвёртом матче — 112:108. «Милуоки» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» — 113:101, 3-1.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».