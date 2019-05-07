Казинс рассчитывает вернуться в строй до завершения плей-офф

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс сказал, что планирует до завершения нынешнего плей-офф полностью восстановиться после частичного разрыва четырёхглавой мышцы левого бедра.

«Не собираюсь просто сидеть. Это не входит в мои планы. Это какой-то плохой фильм, но у него будет очень хороший конец. Нужно просто дождаться», — приводит слова Казинса The Undefeated.

Напомним, Демаркус получил травму в начале второго матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 4-2).

Во время регулярного чемпионата 28-летний центровой набирал 16,3 очка, собирал 8,2 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 25,7 минуты в среднем за игру.

1 июля Казинс станет неограниченно свободным агентом.