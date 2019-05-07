Дэнни Грин рассказал о разнице между Поповичем и Нёрсом

Защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин рассказал, чем отличается главный тренер канадцев Ник Нёрс от наставника «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. До перехода в «Рэпторс» 31-летний баскетболист работал под руководством Поповича в техасском клубе.

«Они разные. Я не буду говорить, кто лучше, а кто хуже, они разные. Ник хочет узнать, что нравится игрокам, просит нас поделиться мнениями. Мне это очень нравится. Это немного отличается от работы Поповича. Просил ли Грег когда-нибудь высказать своё мнение? Нет», — приводит слова Грина журналист TSN Sports Джош Левенберг на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем плей-офф Дэнни набирает 8,2 очка, собирает 3,8 подбора, отдаёт 1,3 передачи, а также совершает 1,1 перехвата и 0,4 блок-шота за 31,3 минуты в среднем за игру.