Др. Грин: никто не унывает после двух поражений от «Хьюстона»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что его партнёры не унывают после двух поражений подряд в серии с «Хьюстон Рокетс» (2-2). По словам Грина, баскетболисты «Уорриорз» рассчитывают на выход в следующий раунд плей-офф НБА.

«Мы находимся в хорошем настроении. Знаем, что если кое-что поправить, то всё будет в порядке. Никто не падает духом, будем использовать свои шансы.

В прошлом году после четвёртого матча с «Рокетс» всего этого не было. Тогда мы потеряли из-за травмы Игуодалу. В четвёртом матче мы не могли понять, кто сможет его заменить. Нам не удалось найти ответы на появившиеся вопросы. Сейчас всё по-другому, ничего страшного пока не произошло», — приводит слова Грина ESPN.