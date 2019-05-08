Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Денвер» разгромил «Портленд» и вышел вперёд в серии 3-2

«Денвер» разгромил «Портленд» и вышел вперёд в серии 3-2
Баскетбол / НБА

В пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась с разгромным счётом 124:98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33) в пользу хозяев.

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 25 очков, собрал 19 подборов и отдал 6 результативных передач за 34 минуты игрового времени. Близок к дабл-даблу был Джамал Маррей (18 очков, 9 передач). 24 очка набрал Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча команд состоится 10 мая в Портленде на арене «Мода-центр». Начало встречи — в 5:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
08 мая 2019, среда. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
124 : 98
(31:25, 34:22, 28:18, 31:33)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Миллсэп - 24, Маррей - 18, Харрис - 16, Бартон - 10, Бисли - 10, Крэйг - 8, Моррис - 6, Пламли - 4, Эрнангомес - 3, Томас, Лайлз, Вандербилт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 22, Худ - 14, Коллинс - 14, Макколлум - 12, Леонард - 9, Карри - 7, Кантер - 7, Харклесс - 5, Амину - 3, Лябисье - 2, Саймонс - 2, Лейман - 1, Тёрнер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент