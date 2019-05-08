Джеймс и Лю хотят видеть Тибодо в тренерском штабе «Лейкерс»

Тайрон Лю, который близок к назначению на пост главного тренера команды, хочет, чтобы в его штаб вошёл бывший наставник «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо. Форварду калифорнийцев Леброну Джеймсу нравится эта идея. Он считает, что подписание контракта с 61-летним специалистом станет большим усилением для клуба, сообщает The Athletic.

Пока неизвестно, насколько Тибодо заинтересован в работе ассистента. «Миннесота» всё ещё должна ему много денег из-за разрыва контракта. Кроме того, есть большая вероятность, что специалист будет ждать новой возможности стать главным тренером команды НБА.

Напомним, в апреле «Лос-Анджелес» покинули президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и наставник Люк Уолтон, позже возглавивший «Сакраменто Кингз».

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед.