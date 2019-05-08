Лиллард: мы пока не показывали свой лучший баскетбол, теперь у нас нет выбора

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард дал комментарий после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (98:124, 2-3).

«Мы пока не показывали свой лучший баскетбол. Теперь наша команда прижата к стене. У нас просто нет выбора. Настраиваемся на победу в следующей игре. Нужно воспользоваться преимуществом домашнего паркете, а затем вернуться в Денвер», — приводит слова Лилларда ESPN.

Дэмьен завершил встречу с 22 очками, 6 подборами, 4 результативными передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом. 28-летний баскетболист реализовал 9 бросков с игры из 21, включая 2 трёхочковых из 9.

Шестой матч серии «Трэйл Блэйзерс» и «Наггетс» проведут в Портленде на арене «Мода-центр» 10 мая, начало — в 5:30 мск.