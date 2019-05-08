Ш. О’Нил: «Сиксерс» не вернутся в Торонто на 7-й матч, у них нет лидера

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил, ныне работающий экспертом на американском телевидении, после пятого матча полуфинала плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (125:89, 3-2) выразил мнение, что команда из Пенсильвании не сможет сравнять счёт в серии.

«Нет, «Филадельфия» не вернётся в Торонто на седьмой матч. Когда увидел, как баскетболисты «Сиксерс» после ужасной игры сидели на скамейке и изучали статистику, я понял, что они не готовы. Чарльз Баркли ранее отметил, что у них нет лидера. Я согласен с ним. Они должны быть голодны, должны вести себя так, будто хотят этого», — сказал О’Нил в эфире телеканала TNT.

Шестая игра серии состоится в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» 10 мая, начало — в 3:00 мск.