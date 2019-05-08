Разыгрывающий «Автодора» Никита Михайловский признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/2019, сообщает пресс-служба турнира.

На этот приз претендовали игроки в возрасте не старше 22 лет (1997 года рождения и младше). 18-летний Михайловский в сезоне провёл за «Автодор» 26 матчей. В среднем он проводил по 15,5 минуты на площадке, набирая по 5,5 очка, делал по 2,2 подбора и 0,7 передачи. Показатель эффективности составил 5,7 балла.

Отметим, что Михайловский был выбран в команду «Звёзд России» для участия в Матче всех звёзд, проходившем 17 февраля в Москв на «ВТБ Арене».

«Автодор» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ занял 11-е место в турнирной таблице и не смог пробиться в плей-офф турнира.