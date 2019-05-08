Саврасенко: «Локомотиву-Кубань» сложно без Хвостова, игроки должны сплотиться

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко прокомментировал серию плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Функционер признался, что краснодарцам не хватает разыгрывающего Дмитрия Хвостова, который получил тяжёлую травму.

«Нам сложно без своего основного разыгрывающего, глупо это отрицать. Но баскетбол — командный вид спорта. И когда кто-то из лидеров коллектива получает травму, его партнёры должны ещё больше сплотиться и распределить ответственность за результат между собой. В первой игре мы этого не увидели, но во втором матче ребята показали достойный баскетбол и сравняли счёт в серии. Надеюсь, что теперь команда хорошо проявит себя в Санкт-Петербурге и выйдет в полуфинал.

Хвостов вернулся в Краснодар и занимается в расположении клуба. Я вижу, как много Дима работает, как старается тренироваться, превозмогая боль, чтобы продолжить спортивную карьеру и как можно быстрее вновь радовать болельщиков своей игрой. У него очень серьезная травма для любого спортсмена. Думаю, шансов сыграть на чемпионате мира практически нет», — приводят слова Саврасенко «Известия».