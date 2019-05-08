Хайнс: если бы принял гражданство — забрал бы чью-то мечту

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился мыслями о возможной смене гражданства, чтобы выступать за национальную команду.



«Я имел возможность получить гражданство другой страны в прошлом и мог бы играть за какую-то национальную сборную, но мне было некомфортно принимать подобное решение. В первую очередь это большая честь — быть частью любой национальной сборной. Когда ты играешь в клубе, ты тоже представляешь свою страну, всех её жителей. Об этом не надо забывать. Многие игроки мечтают о сборной, и если бы я принял гражданство и занял бы чьё-то место, то я, наверное, забрал бы и чью-то мечту. Не хотел делать этого, и поэтому идея с получением гражданства была для меня закрыта.



Я прекрасно понимаю, что выступать на Евробаскете, на Кубке мира или Олимпиаде — это огромная честь. С огромным уважением отношусь к тем, кто принял гражданство другой страны и вкладывает все силы для достижения результата. Взять, к примеру, Энтони Рэндольфа или Джона Роберта Холдена, которые так много сделали для своих команд. Но я очень долго играю в Европе и вижу, насколько сильно люди живут мечтой попасть в сборную. Мне было бы тяжело принять решение и занять чьё-то место», — сказал Хайнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Хайнс: принять гражданство — убить чью-то мечту Центровой ЦСКА Кайл Хайнс — о капитанстве, любви к России, видеоблоге и смене гражданства.