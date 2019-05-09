Дюрант не доиграл пятый матч с «Хьюстоном» из-за травмы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил повреждение в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99, 3-2). У 30-летнего игрока выявили растяжение правой голени, сообщает ESPN.

Сроки восстановления пока не называются. В скором времени Дюрант пройдёт МРТ-обследование, которое определит серьёзность травмы. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сказал, что звёздный форвард, скорее всего, пропустит шестой матч серии.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кевин набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты в среднем за игру.

«Рокетс» и «Уорриорз» проведут шестую встречу в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 11 мая, начало — в 4:00 мск.