Джеймс сообщил «Лейкерс», что не будет участвовать в поисках нового тренера

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проинформировал руководство клуба, что не будет принимать никакого участия в процессе поиска нового главного тренера. Это случилось после того, как калифорнийцы расстались с Люком Уолтоном, возглавлявшим команду с 2016 года, сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что «Лейкерс» не сумели договориться о подписании контракта с кандидатом на пост главного тренера Тайроном Лю. Стороны зашли в тупик при обсуждении условий соглашения. Лю ранее возглавлял «Кливленд Кавальерс». Вместе с Джеймсом 42-летний специалист в 2016 году привёл команду к первому в истории чемпионскому титулу.

«Лос-Анджелес» завершил регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед.