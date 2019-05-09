Владельцу «Лейкерс» посоветовали обменять Джеймса

Журналист Стивен Эй Смит в эфире телеканала ESPN сообщил, что люди из окружения владельца «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс посоветовали ей обменять форварда команды Леброна Джеймса.

Леброн перешёл в «Лейкерс» летом 2018 года. Его контракт рассчитан ещё на три сезона и сумму $ 118 млн (на последний год действует опция игрока).

В минувшем регулярном чемпионате Джеймс набирал 27,4 очка, собирал 8,5 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,2 минуты в среднем за игру.

Напомним, в апреле «Лос-Анджелес» покинули президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и наставник Люк Уолтон, позже возглавивший «Сакраменто Кингз». Калифорнийский клуб пока не нашёл им замену.