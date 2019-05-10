Бретт Браун: Бен Симмонс показал, почему стал суперзвездой НБА в 22 года

Главный тренер «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун отметил роль разыгрывающего Бена Симмонса в успехе команды в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Симмонс показал многое из того, почему он стал суперзвездой лиги в 22 года. Мне понравилось, что он не допускал потерь и совершал подборы в нападении. Эти два компонента особенно выделяли его в игре. Бен переживает эволюцию, выступая на позиции разыгрывающего с ростом 2.08 м после того, как в университете его использовали в роли мощного форварда», – цитирует Брауна ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» 112:101. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3. Симмонс в этом матче набрал 21 очко, совершил 8 подборов, и отдал 6 передач за 34 минуты.

«Филадельфия» обыграла «Торонто», счёт в серии 3-3