Майк Мэлоун: иногда нужно заставить себя отвлечься от баскетбола и выпить пива

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун признался, что позволил себе с ассистентами немного расслабиться накануне шестого матча серии второго раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Мы нашли пивоварню в Портленде и с удовольствием попробовали местного пива. Просто посидели и поговорили о нашей команде и о том, что нам предстоит. Иногда нужно заставить себя отвлечься от баскетбола. Хотя и не стоит так поступать регулярно. Необходимо найти определённый баланс», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Денвера» 108:119. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 3-3. Решающий седьмой матч противостояния состоится в Денвере.



Ранее «Наггетс» победили в серии первого раунда «Сан-Антонио Спёрс» 4-3, и седьмая встреча состоялась на их площадке.

«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии