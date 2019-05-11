«Пеликанс» потребуют у «Никс» за Дэвиса драфт-пик 2019 года, Нокса и Робинсона

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересовано в активах «Нью-Йорк Никс», которые могут быть использованы в возможной сделке по форварду клуба из Луизианы Энтони Дэвису, сообщает New York Post.

Если «Никс» захотят заполучить Дэвиса, «Пеликанс» потребуют у них лотерейный драфт-пик 2019 года, форварда Кевина Нокса и центрового Митчелла Робинсона.

У «Нью-Йорка», «Кливленд Кавальерс» и «Финикс Санз» самые высокие шансы получить право выбора под первым номером — 14%. В топ-5 входят также «Чикаго Буллз» (12,5%) и «Атланта Хоукс» (10,5%). Лотерея драфта состоится в Чикаго 14 мая.

Ожидается, что первым на предстоящем драфте будет выбран Зайон Уильямсон, который провёл минувший сезон в команде университета Дьюка «Блю Девилз».