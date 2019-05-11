Тибодо: «Лейкерс» не связывались со мной, но я открыт для любых возможностей

Бывший наставник «Миннесоты Тимбервулвз» и «Чикаго Буллз» Том Тибодо дал понять, что готов начать переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс» о должности главного тренера команды.

«Ничего не слышал от «Лейкерс», но я открыт для любых возможностей», — приводит слова Тибодо радиошоу Golic and Wingo в «Твиттере».

Основным кандидатом на пост главного тренера «Лейкерс» считался Тайрон Лю, возглавлявший «Кливленд Кавальерс» с 2016 по 2018 год, но стороны не сумели договориться о контракте. Ранее сообщалось, что Лю и форвард калифорнийцев Леброн Джеймс хотели видеть Тибодо в тренерском штабе команды.

В апреле «Лос-Анджелес» покинули президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и наставник Люк Уолтон, позже возглавивший «Сакраменто Кингз».