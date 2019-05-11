Эффектные аллей-упы Др. Грина и Пола — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Кевона Луни и Шона Ливингстона, эффектные аллей-упы форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина на коллегу по позиции Джордана Белла и разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола на центрового Клинта Капелу, а также ключевое попадание из-за дуги в исполнении защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

«Уорриорз» выиграл серию со счётом 4-2. В финале плей-офф Западной конференции калифорнийский клуб сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).