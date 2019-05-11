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«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 2 очка — 20:18. К большому перерыву преимущество «Зенита» составляло 4 очка — 45:41. В третьем игровом отрезке «железнодорожники» сократили отставание до минимума — 64:65.

Последние десять минут встречи прошли в напряжённой борьбе, но тактика быстрого фола на последних секундах не принесла краснодарцам желаемого результата. В итоге «Зенит» отпраздновал победу со счётом 87:85 и победил в серии — 3-1.

В полуфинале Единой лиги ВТБ подопечные Плазы встретятся с победителем регулярного чемпионата — ЦСКА.

Единая лига ВТБ
11 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
87 : 85
(20:18, 25:23, 20:23, 22:21)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Симонович - 22, Мекель - 14, Рейнольдс - 12, Воронов - 12, Трушкин - 8, Миллер-Макинтайр - 7, Валиев - 5, Пушков - 4, Скрабб - 3, Карасёв, Десятников, Ютофф
Локомотив-Кубань: Фридзон - 21, Д. Кулагин - 20, Джонсон - 14, Рэндл - 10, Апич - 6, Фалль - 6, Ивлев - 4, Понитка - 4, Райт, Щербенев, Ильницкий, Ведищев
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