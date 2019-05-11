«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 2 очка — 20:18. К большому перерыву преимущество «Зенита» составляло 4 очка — 45:41. В третьем игровом отрезке «железнодорожники» сократили отставание до минимума — 64:65.

Последние десять минут встречи прошли в напряжённой борьбе, но тактика быстрого фола на последних секундах не принесла краснодарцам желаемого результата. В итоге «Зенит» отпраздновал победу со счётом 87:85 и победил в серии — 3-1.

В полуфинале Единой лиги ВТБ подопечные Плазы встретятся с победителем регулярного чемпионата — ЦСКА.