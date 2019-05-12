«Милуоки» не форсирует возвращение Брогдона в стартовую пятёрку

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер не уверен, что восстановившийся после травмы ступни защитник Малкольм Брогдон выйдет в стартовом составе на первый матч финала Восточной конференции НБА.



«Брогдону нужно больше игрового опыта, больше минут на площадке. Мы планируем увеличить ему нагрузку. Следующий шаг заключается в том, что он проведёт больше времени в первой встрече финала конференции», — цитирует Буденхольцера ESPN.



Брогдон выходил в стартовой пятёрке во всех 64 матчах регулярного чемпионата, в которых принимал участия. Он получил повреждение два месяца назад и вернулся в строй только в заключительной встрече серии второго раунда с «Бостон Селтикс», набрав 10 очков, совершив 3 подбора и отдав 4 передачи за 17 минут.



В финале Восточной конференции «Милуоки» сыграет с победителем противостояния «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс».

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