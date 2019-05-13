Йокич: команда видела во мне лидера, а я столько раз промахивался

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после седьмого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» взял на себя вину за неудачу команды.



«Парнёры по команде видели во мне лидера. Они считали меня своим лучшим игроком. А я не реализовал те штрафные в Портленде в матче с четырьмя овертаймами. И ещё много раз промахивался в важных моментах. Я должен был хотя бы иногда забивать в тех ситуациях», – приводит слова Йокича ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Денвера» со счётом 96:100, в результате чего «Наггетс» проиграли серию — 3-4. Йокич в этом матче набрал 29 очков, совершил 13 подборов, отдал 2 передачи и поставил 4 блок-шота. При этом в течение последней минуты он по разу промахнулся с игры и с линии штрафных бросков.

«Портленд» победил «Денвер» и выиграл в серии 4-3, у Макколлума 37 очков