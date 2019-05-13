Эмбиид: это полный отстой. Не могу объяснить, как мы проиграли

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился переполнявшими его эмоциями после драматичного поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Проиграть вот так. В результате броска на последних секундах после невероятно упорной борьбы. Мне кажется, у нас был шанс победить. У меня сейчас столько разных мыслей в голове. Это отстой. Я не знаю. Не могу объяснить, как получилось, что мы уступили. Это полный отстой», – приводит слова Эмбиида ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Филадельфии» со счётом 90:92. После неё «Сиксерс» проиграли серию 3-4. Эмбиид в этом матче набрал 21 очко, совершил 11 подборов, отдал 4 передачи и поставил 3 блок-шота за 45 минут.

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