Кавай Леонард стал 8-м в истории НБА, набравшим 40 очков в седьмом матче серии

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард набрал 41 очко в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс». Таким образом, он стал лишь восьмым игроком в истории лиги, записавшим в актив не менее 40 очков в решающем матче серии плей-офф, продлившейся все семь возможных встреч.



Ранее подобное удавалось только Полу Пирсу (41 очко в седьмом матче серии), Майклу Джордану (42), Кэлвину Мёрфи (42), Аллену Айверсону (44), Чарльзу Баркли (44), Леброну Джеймсу (45) и Сэму Джонсу (47).



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 92:90. После неё «Рэпторс» выиграли серию 4-3. Леонард в этом матче также совершил 8 подборов, отдал 3 передачи, сделал 3 перехвата за 45 минут, а также реализовал победный баззер-битер.

Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии с «Филадельфией»