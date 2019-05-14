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«Лейкерс» официально объявили о назначении Вогеля на пост главного тренера

«Лейкерс» официально объявили о назначении Вогеля на пост главного тренера
Баскетбол / НБА 0

Фрэнк Вогел стал новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», объявил генеральный директор калифорнийцев Роб Пелинка.

«Вогел имеет солидный послужной список выступлений в плей-офф. Он олицетворяет основные качества, которые мы хотели видеть в новом главном тренере: детальную подготовку к играм, усердную работу и повышение ответственности игроков», — цитирует Пелинку пресс-служба «озёрников».

45-летний Вогел провёл в НБА 8 сезонов, возглавляя «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». Он 5 раз выводил «Индиану» в плей-офф, дважды добравшись до финала Восточной конференции. До этого специалист уже работал в «Лейкерс» в качестве скаута в сезоне-2005/06.

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед.

Вогел станет новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс»
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