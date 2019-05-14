Браун останется на посту главного тренера «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун продолжит работать с командой в сезоне-2019/20, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что Брауна могут уволить, если «Сиксерс» не выйдут в финал плей-офф Восточной конференции. Команда в итоге вылетела во втором раунде, уступив «Торонто Рэпторс» (3-4).

58-летний специалист вчера, 13 мая, провёл встречу с руководством, на которой говорилось о планах организации на межсезонье, включая драфт и рынок свободных агентов.

Бретт возглавляет «Филадельфию» с 2013 года. Ранее он работал ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».

1 июля статус неограниченно свободных агентов получат три игрока стартового состава «Сиксерс» — Тобиас Харрис, Джей Джей Редик и Джимми Батлер (если откажется от опции на сезон-2019/20).