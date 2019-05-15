Стефен Карри: увидел маму в майке «Портленда» и спросил: «Ты за кого вообще?»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был удивлён тем, что его мама Соня пришла на первый матч финала плей-офф Западной конференции в форме соперника, поддержав таким образом младшего сына, атакующего защитника Сета, выступающего за «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Когда я увидел маму в майке «Портленда», то спросил: «Ты за кого вообще?». Я реализовал бросок, радовался и вдруг увидел её в форме соперника. Это было очень странное чувство. Пожалуй, эта серия станет большим испытанием именно для родителей», – цитирует Карри ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:94. После неё «Уорриорз» повели в серии 1-0. Стефен Карри в этом матче, выйдя в стартовом составе, набрал 36 очков, совершил 6 подборов, отдал 7 передач и сделал перехват за 35 минут. Сет Карри, появившись со скамейки, записал в актив 3 очка, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и блок-шот за 19 минут.

Стефен и Сет Карри – первые братья, ставшие соперниками в финале конференции