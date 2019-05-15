Стоттс: ставить «ловушки» Карри? Как когда он набрал 33 за половину с «Рокетс»?
Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс после первого матча финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» саркастически ответил на предложение использовать «ловушки» в обороне против разыгрывающего соперника Стефена Карри.
«Я что-то подзабыл, когда Карри набрал 33 очка за половину матча с «Хьюстоном». Когда они ставили ему «ловушки»? Да? И он при этом набрал 33 очка за половину? Ну, хорошо. Мы подумаем над такой тактикой», – цитирует Стоттса ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 94:116. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед — 0-1. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в этом матче набрал 36 очков, реализовав 9 из 15 трёхочковых.
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