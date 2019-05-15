«Лейкерс» готовы обменять свой четвёртый выбор драфта 2019 года

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, как организация планирует распорядиться правом четвёртого выбора на предстоящем драфте НБА.



«Это очень ценный актив. Мы пообещали болельщикам, что следующий сезон станет выдающимся. Поэтому теперь либо выберем на драфте игрока с потенциалом будущей звезды, либо используем его в качестве важного элемента при обмене.



Если обратиться к истории, то можно заметить, что выборы в топ-5 драфта способны серьёзно повлиять на развитие организации. Поэтому такой результат драфт-лотереи очень важен для нас», – приводит слова Пелинки ESPN.



«Лейкерс» получили право четвёртого выбора на драфт-лотерее НБА, хотя вероятность этого составляла всего 2,8%.

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