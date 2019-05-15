Воронцевич: в матче с «Реалом» нужно отдаться игре, забыть все проблемы

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал предстоящий матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Реалом». Встреча состоится 17 мая.

«Самое главное перед полуфиналом с «Реалом» — верить в себя и друг друга. Как говорится, когда мы едины, мы непобедимы. Перед выходом на площадку нужно убрать из головы вообще всё, что не касается баскетбола. Забыть все проблемы, переживания и просто отдаться игре.

Делают ли победы в регулярном чемпионате над «Реалом» ЦСКА фаворитом? Нет, конечно. Хорошо, что мы победили в тех матчах, это хороший опыт. Но «Финал четырёх» — отдельная жизнь. Внутренний настрой будет на первом месте, а прошедшие игры лишь помогут в работе по устранению ошибок», — сказал Воронцевич.