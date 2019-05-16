«Нью-Орлеан» не заинтересован в обмене Дэвиса в «Лейкерс»

Журналист Брайан Уиндхорст в эфире телеканала ESPN сообщил, что руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» не планирует обменивать форварда команды Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Энтони в конце января сообщил руководству «Пеликанс», что не станет подписывать с клубом новый контракт, когда летом 2020 года получит статус неограниченно свободного агента. Основными претендентами на 26-летнего баскетболиста считаются «Лейкерс» и «Бостон Селтикс».
На лотерее драфта «Нью-Орлеан» получил первый пик. Ожидается, что клуб из штата Луизиана выберет форварда Зайона Уильямсона, вокруг которого начнёт строить новую команду.
«Пеликанс» завершили регулярный чемпионат сезона-2018/19 на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах они одержали 33 победы и потерпели 49 поражений.
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